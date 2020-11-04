Проверки ТЦ Нижнего Новгорода усилены в связи с неблагополучной эпидситуацией Общество

Проверки соблюдения требований эпидемиологической безопасности усилены в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне рейды прошли в торговых центрах Сормовского района города, в ходе которых проверялись наличие у работников индивидуальных средств защиты, режим работы кафе и ректоратов, наличие разметки для дистанцирования, а также наличие антисептиков и одноразовых масок. В ходе проверок внимание уделялось и соблюдению масочного режима среди покупателей.

Как отметили проверяющие, большинство предпринимателей, работающих в ТЦ, добросовестно соблюдают требование режима повышенной готовности.

Стоит отметить, что 1,5 месяца в Сормове проверено более 1 800 объектов. За это время выдано 27 протоколов за различные нарушения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин зявил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перешли на дистанционный формат обучения. Вузы региона также перешли на дистанционку.

Поскольку эпидемиологическая ситуация продолжала оставаться неблагополучной, 19 ноября в Указ были внесены очередные изменения, которые касаются более строгих правил торговли, запрета на корпоративы вне помещений места работы, рекомендаций спортивным клубам приостановить обслуживание пенсионеров на время сохранения для них режима обязательной самоизоляции.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".