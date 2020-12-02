"Открытие Private Banking" проводит выставку работ молодых художников Бизнес

Выставка работ молодых художников открылась во флагманском офисе "Открытие Private Banking", подразделении банка "Открытия" по работе с состоятельными клиентами.

Как пояснили в пресс-службе банка, офис подразделения расположен в Москве, на Остоженке. Работы художников представлены арт-галереей SAMPLE.

Арт-галерея SAMPLE основана в 2016 году. Она проводит выставки, аукционы и образовательные проекты. В онлайн-галерее sample-art.com представлено более 800 работ 52 профессиональных художников из России, Англии, Франции, Германии, США, Израиля, Грузии.

В экспозиции в офисе Открытие Private Banking на Остоженке представлены работы талантливых молодых художников Дмитрия Самыгина, Мани Вертиго, Анны Андржиевской, Алексея Дубинского, Варвары Чельцовой, Алексея Яковлева, Евгении Дудниковой, Ярослава Шейна. "Их творчество представляет широкую палитру жанров и стилей современного изобразительного искусства", - рассказали в пресс-службе банка.

Клиенты "Открытие Private Banking" могут приобрести выставленные работы для личных коллекций или в подарок. Выставка продлится до февраля 2021 года.