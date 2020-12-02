Прямой авиарейс Нижний Новгород – Волгоград начал действовать с 12 января Бизнес

Фото: Аэропорт Стригино

Авиакомпания "Азимут" открыла прямой авиарейс Нижний Новгород – Волгоград. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино (Нижний Новгород, находится под управлением УК "Аэропорты Регионов").

Первый прямой авиарейс выполнен 12 января. Авиакомпания будет летать по этому направлению с частотой два раза в неделю - по вторникам и субботам, а с 21 января – по четвергам и воскресеньям.

Стоит отметить, что раньше по воздушному пространству из Нижнего Новгорода до Волгограда можно было добраться лишь с пересадкой в Москве. Такие рейсы выполняют авиакомпании Aeroflot и S7 Airlines, а время в пути занимает от 13 до 23 часов.

Теперь до Волгограда можно долететь за 1 час 40 минут. Новый перевозчик будет выполнять полеты на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.