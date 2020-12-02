Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородки выстроились в огромную очередь из-за распродажи в магазине одежды

Один из шоурумов на ул. Малая Покровская объявил большие скидки на женскую одежду и обувь. Это привлекло нижегордок, и они одновременно отправились в магазин, выстроившись в длинную очередь, которая даже образовалась на улице. В соцсети размещено видео, где видно, что женщины находятся близко друг к другу. Между тем, в регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, который обязывает соблюдать социальную дистанцию. В связи с этим должностное лицо магазина ждет штраф.

Евгений Люлин заявил о намерении участвовать в выборах в ЗС НО в 2021 году

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, избранный в сентябре 2020 года, заявил о намерении участвовать в выборах в региональный парламент в 2021 году. Он заявил, что будет баллотироваться по одномандатному округу №11 (Дзержинск).

Нижегородцам не станут выдавать COVID-паспорта, но хотят мотивировать на вакцинацию

Вопрос выдачи паспортов, подтверждающих получение вакцины от COVID-19, в Нижегородской области не рассматривается. В региональном Минздраве опровергли соответствующую информацию, которая появилась сегодня в сети Интернет. В ведомстве добавили, что рассматривают возможность мотивации тех нижегородцев, кто уже сделал прививку или еще только планирует вакцинацию.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 января

По данным на 21 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 79 670 человек, в том числе 493 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 488 новых случаев COVID-19.

Запрет на парковку начал действовать в центре Нижнего Новгорода и около Московского вокзала с 21 января

Запрет на парковку начал действовать в нагорной части Нижнего Новгорода и около Московского вокзала с 21 января. В Центре организации дорожного движения пояснили, что вводимые ограничения реализуются в полном соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения и отвечают потребностям в обеспечении безопасности участников движения и пропускной способности улично-дорожной сети.

Горадминистрация заявила о планах по восстановлению общественного туалета на Б.Покровской

В 2019 году готовность возродить стационарный общественный туалет, который существовал на ул. Б.Покровской в советское время, высказывало АО "Нижегородский водоканал". Однако сейчас принято решение отремонтировать общественный туалет за счет города. Ранее планировалось, что оборудование будет таким же, как в закупаемых туалетных модулях. Посещение туалета хотели сделать платным.

Круглогодичное выращивание овощей на Бору начнется с 2021 года

ГК "РОСТ" планирует приступить к круглогодичному выращиванию овощей на Бору Нижегородской области с 2021 года. Инвестиции в создание комплекса составляют 5,11 млрд рублей. В теплицах будут выращивать овощи закрытого грунта с использованием современной технологии досветки растений и автоматизированного контроля микроклимата и роста растений. Такая технология позволит круглый год собирать с 1 кв. метра по 70 кг томатов и 140 кг огурцов.

RBPI инвестировала еще 9,6 млрд рублей в нижегородские свинокомплексы

Компания Russia Baltic Pork Invest в 2021 году введет в эксплуатацию еще два свиноводческих комплекса в Нижегородской области. Инвестиции в строительство составили 9,64 млрд рублей. Один из новых комплексов расположится на территории Ардатовского района (ННПП-3), еще один – в Сергачском районе (ННПП-4).