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Общество

Запрет на парковку начал действовать в центре Нижнем Новгорода и около Московского вокзала с 21 января

21 января 2021 10:48  [38] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Запрет на парковку начал действовать в центре Нижнем Новгорода и около Московского вокзала с 21 января. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

С 21 января ограничения остановки и стоянки транспорта введены на следующих участках:

- по ул. Семашко - от Верхневолжской набережной до ул. Минина, от дома №40 до пересечения с ул. Ульянова, около домов № 35, 37, 44;
- по ул. Литвинова - от дома №25 до ул. Даля;
- по ул. Долгополова - от ул. Прокофьева до ул. Приокская, от ул. Приокская до ул. Красный цинковальщик;
- по ул. Вокзальной - около дома №18.

Кроме того, с 22-30 января парковка также будет запрещена еще на нескольких улицах в разных раойнах города.

В ЦОДД пояснили, что вводимые ограничения реализуются в полном соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения и отвечают потребностям в обеспечении безопасности участников движения и пропускной способности улично-дорожной сети.

Что же касается введения платы за парковку, то до 2022 года изменений не ожидается. В 2021 году плата взиматься не будет. Ранее сообщалось, что в 2021 году будут введены только парковки закрытого типа. Речь идет о парковках на пл. Горького, у Московского вокзала и у здания Нижполиграфа. Они изначально организовывались как платные, но не всегда работали. Сейчас их работа должна быть стабильной.

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Теги:
Парковка
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