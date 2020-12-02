"Нижегородский парламент и ТПП постоянно совершенствуют правовую базу", - Евгений Люлин

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Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в отчетно-выборной конференции Торгово-промышленной палаты региона.

"Мне очень приятно отметить достигнутый за пять лет высокий уровень сотрудничества депутатов Законодательного собрания и членов областной Торгово-промышленной палаты. Сегодня между нами идёт постоянный диалог по вопросам совершенствования нормативной правовой базы. За эти годы, совместными усилиями, были проанализированы сотни законопроектов. Потенциал палаты позволяет учесть мнение предпринимательского сообщества при обсуждении законодательных новаций", - сказал Евгений Люлин по итогам конференции.

"В 2020 году наше взаимодействие прошло серьезную проверку, когда пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сектора экономики. Общими усилиями были выработаны эффективные меры поддержки на региональном уровне, в дополнение к принимаемым федеральным мерам, а также было принято решение сохранить их и в 2021 году", - продолжил он.

"Работа с нормативной правовой базой для смягчения последствий кризисных явлений для промышленности и предпринимательского сообщества продолжается. Законодатели всегда открыты для сотрудничества", - отметил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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