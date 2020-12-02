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Общество

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 28 января

28 января 2021 12:55  [61] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 469 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 474 новых случаев COVID-19. В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 83 029 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 820 (вчера - 5 843).

Сейчас около 3,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,7 тысячи человек лечится в больницах.

При этом на 28 января 75 132 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны 477 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 077.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 134 984 человека, в том числе за последние сутки протестированы 9 232 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 239,3 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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