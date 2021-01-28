Сим-карты в тапочках пытались пронести в нижегородский СИЗО Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сим-карты в тапочках пытались пронести в нижегородский СИЗО № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН 2 февраля 2021 года.

Запрещенные предметы были изъяты во время досмотра продуктово–вещевой передачи от гражданина для осужденного.

Всего в подметку тапочки было спрятано 13 сим-карт.

Теперь заведено дело об административной ответственности.

Напомним, в июне прошлого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1.

Напомним также, в апреле прошлого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16.

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.