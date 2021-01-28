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Нижегородца осудили за кражу урны благотворительного фонда

03 февраля 2021 09:28  [43] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородца осудили за кражу урны благотворительного фонда. Об этом сообщили в прокуратуре региона 3 февраля 2021 года.

Преступление произошло в прошлом году в помещении автостанции "Щербинки". 20-летний молодой человек подошел к урне для пожертвований, оторвал от нее ножки и вынес из здания. было возбуждено дело по ст. 161 УК РФ ( грабеж).

Суд приговорил ранее судимого нижегородца к 2 годам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в прошлом году был задержан другой грабитель-рецидивист. Как только мужчина освободился из колонии, он начал нападать на женщин и срывать с них украшения.

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Теги:
Грабеж Деньги Суд
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