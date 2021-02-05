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Экономика

"Отмена соглашений по стабилизации цен не приведет удорожанию продуктов", - Эльвира Набиуллина

12 февраля 2021 16:58  [99] Экономика
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: С сайта ЦБ РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях отмены соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Одной из мер являлось заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют до апреля. Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу сказала, что ЦБ не будет давать рекомендации о продлении данных соглашений.

"На наш взгляд такого рода меры могут иметь позитивный эффект только в краткосрочном плане, поэтому мы считаем, что их не надо продлять. Если нужно стабилизировать или снизить волатильность цен, то можно применять рыночные механизмы, как это предложено в зерне с демпферами ("плавающая" пошлина на вывоз зерна; начнет действовать для российских аграриев со 2 июня 2021 года, - прим. ред.) и мы не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений и на друге товары", - сказала глава Центробанка, отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород".

"В настоящий момент для этого нет оснований. Конечно, свободное рыночное ценообразование –основной вариант развития ситуации. Если административные меры применять долго, то это может проявляться и в снижении производства, и в предложении этих продуктов, и, возможно, в инфляции других товаров. Поэтому для нас важно, что бы такого рода соглашения носили кратковременный характер", - добавила она.

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