Дорогу Ушаково-Венец в Богородском районе отремонтируют в 2021 году Общество

Дорогу Ушаково-Венец в Богородском районе отремонтируют в 2021 году Фото: пресс-служба правительства региона

Дорогу Ушаково-Венец протяженностью 4,8 км в Богородском районе отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Для жителей поселка Венец эта дорога - единственный путь в крупные населенные пункты, где находятся социально важные учреждения и магазины. При этом дорога сейчас в неудовлетворительном состоянии: износ покрытия превышает 80%", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что дорогой Ушаково-Венец активно пользуется местное предприятие - животноводческий комплекс по производству молока.

"Ремонтируя дороги по нацпроекту, мы создаем комфортные условия и для жителей, и для развития бизнеса. Уверен, что ремонт благоприятно скажется на деятельности агропромышленного предприятия", - считает губернатор.

На ремонт дорожного полотна направят более 39,4 млн рублей. Срок окончания работ - сентябрь 2021 года.

Всего по контрактам за 2021-й и 2022 год в Богородском районе будет отремонтировано 48 км дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Нижегородская область по итогам 2020 года заняла 2-е место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".