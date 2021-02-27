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Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 марта

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Фото: стопкоронавирус.рф

Фото: стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области выявлено еще 382 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На 8 марта общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 99646.

92430 жителей выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 447 нижегородцев.

Напомним, днём ранее коронавирус был диагностирован у 383 нижегородцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Инфекция
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