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Бизнес

Стадион ФК "Спартак-Москва" официально переименован в "Открытие Банк Арена"

19 марта 2021 09:10  [61] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Стадион ФК "Спартак-Москва" официально переименован в "Открытие Банк Арена". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с 18 марта "Открытие арена" получил название "Открытие Банк Арена". Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.

Во время матча чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак-Москва" — "Урал" 18 марта новое название стадиона транслировалось на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску "Открытие Банк Арена".

"Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера - типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк "Открытие" уже много лет оказывает ФК "Спартак-Москва", - сообщил руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка “Открытие" Евгений Сидоров.

Банк "Открытие" обновил не только нейминг стадиона, но и, совместно с ФК "Спартак-Москва", продуктовое предложение для любителей футбола и болельщиков клуба. Недавно банк представил ко-бренд продукт – банковскую карту "Спартак" с бесплатным обслуживанием и программой лояльности от банка и футбольного клуба. Карта позволяет получить кэшбэк и накапливать бонусы, которыми в дальнейшем компенсировать свои покупки по карте, приобретать билеты или бронировать проживание в отелях на портале travel.open.ru, а также приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений "Спартака".

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Теги:
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