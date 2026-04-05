КРНО и Кстовский нефтяной техникум подписали соглашение о сотрудничестве Экономика

Фото: Андрей Большаков/ Корпорация развития Нижегородской области

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и директор Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова Татьяна Разина подписали соглашение о сотрудничестве между организациями.

Стороны намерены организовывать профориентационные мероприятия для студентов техникума, а также сотрудничать в области повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин».

«Центр опережающей профессиональной подготовки в нефтехимической отрасли, работающий в Кстовском нефтяном техникуме, открывает новые возможности для резидентов ОЭЗ «Кулибин», значительная часть которых реализует проекты в области химии и нефтехимии. Сотрудничество позволит студентам обучаться на реальных производственных задачах и напрямую взаимодействовать с ведущими предприятиями отрасли, а компаниям – популяризировать работу на своих площадках», – сказал Игорь Ищенко.

Помимо этого, в рамках соглашения запланировано проведение совместных конференций, олимпиад и других мероприятий для обучающихся.

«Сотрудничество с одним из флагманов развития региона – Корпорацией развития Нижегородской области – позволит нам углубить ориентацию на реальные предприятия химического кластера и актуализировать программы подготовки специалистов, реализовать проекты по трудоустройству выпускников, развитию кадрового потенциала Нижегородской области и, конечно, обмениваться опытом в области инновационных технологий. Это, безусловно, дает молодежи новые возможности и ориентиры развития в отрасли. Вместе мы делаем шаг к формированию будущего нефтехимии в регионе», – отметила Татьяна Разина.

Напомним, Корпорация развития Нижегородской области – управляющая компания ОЭЗ – реализует комплексную программу кадрового обеспечения резидентов площадки. Она включает в себя анализ потребностей компаний, систему взаимодействия с образовательными учреждениями: формирование новых и корректировку действующих образовательных программ, организацию практик и стажировок студентов на базе компаний-резидентов, целевых программ обучения, реализацию карьерных и профориентационных проектов.

На данный момент для нижегородских студентов доступны экскурсии по производственной площадке ГК «Синтез ОКА», входящей в ОЭЗ «Кулибин», и предприятиям резидентов – «РусСилика», «Пластматика», «Компании Хома» и «РТ-Композитные газовые баллоны». По вопросам организации экскурсий можно обращаться в дирекцию развития кадрового и образовательного потенциала инвестиционных проектов Корпорации развития Нижегородской области.

Резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются 56 компаний, планирующих направить на реализацию своих проектов более 160 млрд рублей и создать свыше 7200 рабочих мест.

Ранее Корпорация развития Нижегородской области заключила соглашения о сотрудничестве с ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ННГАСУ, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и Нижегородским индустриальным колледжем

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект «Кадры». Его цель – создать условия для развития человеческого потенциала и сформировать конкурентоспособный кадровый резерв. Также в рамках нацпроекта запущен федеральный проект «Человек труда», цель которого – повышение престижа рабочих профессий.