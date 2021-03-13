Нижегородский водоканал во время паводка усилит контроль за качеством воды Общество

Нижегородский водоканал во время паводка усилит контроль за качеством воды, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил собеседник агентства, резкое ухудшение качества воды в реках - основных источниках водозабора в регионе – происходит как раз по время паводка. В связи с этом Нижегородский водоканал уже заранее начал подготовку к этому периоду: специалисты компании проводят чистку и дезинфекцию водоочистных сооружений и насосного оборудования на водопроводных станциях Нижнего Новгорода, проходит ревизия и пополняют запасы реагентов на складах.

Кроме того, усиливается контроль за качеством воды в источнике. Отбор проб проводится в два раза чаще, особо контролируются бактериологические и вирусологические показатели речной воды.



Как отметила начальник управления контроля качества воды АО "Нижегородский водоканал" Татьяна Свечникова, во время паводка речная вода изменяется. "Меняется цветность, мутность, щелочность, жесткость, окисляемость и солесодержание", - подчеркнула эксперт, добавив, что в соответствии с полученными результатами лабораторных исследований вносятся корректировки в технологический процесс водоподготовки, например, увеличивается доза ультрафиолета.

"Зная параметры воды в источнике и меняя в зависимости от них процесс водоподготовки, мы не допускаем ухудшения качества питьевой воды, подаваемой в дома нижегородцев", - подчеркнула Татьяна Свечникова.



Нижегородский водоканал во время прохождения паводка ведет контроль состояния водоводов, коллекторов и кабельных каналов, проходящих в зонах берегов, склонов, оврагов, которые могут быть подвержены затоплениям.

На сегодняшний день в режим полной готовности приведена вся имеющаяся в Нижегородском водоканале откачивающая спецтехника для своевременной и экстренной откачке талых вод.