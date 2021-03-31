инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 2 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2021 21:10  [106] Нижний сегодня: главные события дня
01 апреля 2021 20:05  [152] Специализированный учебный научный центр создадут в Балахне
01 апреля 2021 19:57  [109] Более 700 новых дорожных знаков установили на дороге в Шарангском районе
01 апреля 2021 19:31  [199] Изъятие участков началось в СНТ "Родник" для последующей ликвидации свалки
01 апреля 2021 19:09  [114] Глеб Никитин и митрополит Георгий обсудили празднование 800-летия Нижнего Новгорода
01 апреля 2021 18:36  [125] Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 1 апреля
01 апреля 2021 17:48  [153] Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала будет закрыт 5 и 6 апреля
01 апреля 2021 17:32  [111] Сельский ДК в Перевозе капитально отремонтируют по нацпроекту
01 апреля 2021 17:24  [203] Пшено с примесью металла обнаружили в Нижегородской области
01 апреля 2021 16:53  [253] Периоды запрета на рыбалку установлены в Нижегородской области
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

01 апреля 2021 21:10  [106] Общество

УФСБ проводит обыски в ООО "Юта" в Нижнем Новгороде

ООО "Юта" является подконтрольной бывшему нижегородскому депутату, а сейчас бизнесмену Михаилу Жижину и входит в состав ГК "Гармония". В настоящее время фирмы и организации, которые также входят в ГК, подозреваются в незаконных финансовых операциях и выводе миллиардов рублей за рубеж.

Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ отменена в Нижегородской области

Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, рекомендовано в приоритетном порядке переводить сотрудников этой категории, по возможности, на дистанционную деятельность.

Стала известна степень готовности транспортной развязки в Ольгине

В настоящее время сам путепровод построен уже на 90% - осталось уложить верхний слой покрытия, установить ограждения. Это будет сделано, как только позволит погода. Помимо верхнего слоя на строительной площадке еще предстоит возвести насыпь земляного полотна, построить ливневую канализацию и установить шумозащитные экраны. Данные работы ведутся в настоящее время.

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 1 апреля COVID-19

По данным на 1 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 742 человек, в том числе 290 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее зарегистрировано 283 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 1 апреля составляет 0.90 (вчера - 0.87).

Нижегородские власти рассказали о преимуществах области для создания карбонового полигона

Ранее область подала заявку на право стать площадкой, где построят карбоновый полигон для изучения способности окружающей среды поглощать СО2. Сегодня стало известно, что в случае положительного ответа на заявку, площадки полигона расположатся на базе ННГУ им. Лобачевского, в Керженском заповеднике и в заказнике "Пустынский".

Памятник Максиму Горькому в Ковалихинском сквере установят в 2021 году

Речь о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник писателю шла еще в 2017 году. Сегодня стало известно, что скульптуру установят в сквере "Ковалихинский" в 2021 году, в год 800-летия Нижнего Новгорода. В ближайшее время начнется разработка эскиза постамента.

Большую Покровскую начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода

Подрядчику до июля предстоит отремонтировать участок от ул. Октябрьской, то есть от пересекающих Покровскую трамвайных линий, до ул. Малой Покровской, или почти до пл.Горького. Во время работ улицу полностью перекрывать не станут. Территорию разделили на десять участков, и каждый из них будут перекрываться лишь с одной стороны. Вторая сторона останется свободной для пешеходов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph