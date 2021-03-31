Нижний сегодня: главные события дня Общество

УФСБ проводит обыски в ООО "Юта" в Нижнем Новгороде

ООО "Юта" является подконтрольной бывшему нижегородскому депутату, а сейчас бизнесмену Михаилу Жижину и входит в состав ГК "Гармония". В настоящее время фирмы и организации, которые также входят в ГК, подозреваются в незаконных финансовых операциях и выводе миллиардов рублей за рубеж.

Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ отменена в Нижегородской области

Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, рекомендовано в приоритетном порядке переводить сотрудников этой категории, по возможности, на дистанционную деятельность.

Стала известна степень готовности транспортной развязки в Ольгине

В настоящее время сам путепровод построен уже на 90% - осталось уложить верхний слой покрытия, установить ограждения. Это будет сделано, как только позволит погода. Помимо верхнего слоя на строительной площадке еще предстоит возвести насыпь земляного полотна, построить ливневую канализацию и установить шумозащитные экраны. Данные работы ведутся в настоящее время.

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 1 апреля COVID-19

По данным на 1 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 742 человек, в том числе 290 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее зарегистрировано 283 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 1 апреля составляет 0.90 (вчера - 0.87).

Нижегородские власти рассказали о преимуществах области для создания карбонового полигона

Ранее область подала заявку на право стать площадкой, где построят карбоновый полигон для изучения способности окружающей среды поглощать СО2. Сегодня стало известно, что в случае положительного ответа на заявку, площадки полигона расположатся на базе ННГУ им. Лобачевского, в Керженском заповеднике и в заказнике "Пустынский".

Памятник Максиму Горькому в Ковалихинском сквере установят в 2021 году

Речь о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник писателю шла еще в 2017 году. Сегодня стало известно, что скульптуру установят в сквере "Ковалихинский" в 2021 году, в год 800-летия Нижнего Новгорода. В ближайшее время начнется разработка эскиза постамента.

Большую Покровскую начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода

Подрядчику до июля предстоит отремонтировать участок от ул. Октябрьской, то есть от пересекающих Покровскую трамвайных линий, до ул. Малой Покровской, или почти до пл.Горького. Во время работ улицу полностью перекрывать не станут. Территорию разделили на десять участков, и каждый из них будут перекрываться лишь с одной стороны. Вторая сторона останется свободной для пешеходов.