Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 26 апреля по 11 мая 2021 года

Спектакль Нижегородского театра кукол Ястребок
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Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 26 апреля по 2 мая, а также в майские праздничные выходные.
Театры
Нижегородский театр "Комедiя":
27 апреля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);
28 апреля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
29 апреля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
30 апреля - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);
4 мая - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
5 мая - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);
6 мая - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+).
Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:
28 апреля - балет Петра Чайковского по сказке Шарля Перро "Спящая красавица" (0+);
30 апреля - балет Цезаря Пуни по мотивам романа Виктора Гюго "Собор парижской Богоматери" - "Эсмеральда" (12+);
2 мая - праздничный концерт (русская духовная музыка, а также фрагменты оперных и балетных спектаклей) (12+);
5 мая - балет Карэна Хачатуряна по мотивам сказки братьев Гримм "Белоснежка" (0+);
6 мая - опера Франческо Пиаве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" - "Травиата" (12+);
7 мая - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро"(6+);
8 мая - театрализованная программа по пьесе Константина Симонова "Жди меня" (12+);
9 мая - музыкальный салон "Песни, хранящие память" (12+).
Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:
27 апреля - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);
28 апреля - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);
29 апреля - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);
30 апреля - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
1 мая - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
2 мая - спектакль по произведениям Виктории Токаревой - "Параллельные влюбленности" (16+);
3 мая – спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (16+);
4 мая - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);
5 мая - спектакль по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" (12+);
6 мая – спектакль по пьесе Нины Садур "Смертники"- "Мальчики" (16+);
7 мая - спектакль по пьесе Дмитрия Мережковского "Павел I" (12+);
8 мая - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);
9 мая – спектакль по пьесе Нины Садур "Смертники"- "Мальчики" (16+);
10 мая - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+).
Нижегородский театр юного зрителя:
6, 7 мая - спектакль по пьесе Флориана Зеллера "Папа" (16+);
8, 9, 10 - спектакль по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье" (12+).
Нижегородский государственный академический театр кукол:
27 апреля - спектакль по пьесе Ирины и Яна Златопольских "Ястребок" (6+);
1 мая - спектакль по сказке Евгения Шварца "Красная шапочка" (6+);
2 мая - спектакль по сказке Сергея Михалкова "Три поросенка и волк" (6+);
3 мая - спектакль по сказке Корнея Чуковского "Доктор Айболит"(6+);
8 мая - спектакль по пьесе Елены Левашовой "Про маленького дракона" (6+);
9 мая - спектакль по пьесе Ирины и Яна Златопольских "Ястребок" (6+);
10 мая - спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого "Золотой ключик" (6+).
Детский театр "Вера":
28 апреля - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);
29 апреля – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);
4, 5 мая - спектакль по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" (12+);
6, 7 мая - спектакль по пьесе Михаила Бартенева "Д’Артаньян" (12+);
8 мая - спектакль по пьесе Юлии Поспеловой "Бах-бах-бах" - "Поезд на фронт" (6+).
Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":
28 апреля - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+).
Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:
29 апреля - танцевальная фиеста "Чиполлино" (12+);
8, 9 мая - иммерсивный спектакль "Журавли" к 75-ти летию Победы (18+).
Нижегородская филармония им. Ростроповича:
28 апреля - концерт Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыка звезд" (6+);
29 апреля - абонемент №9 "Три вечера с Евгением Князевым" (6+);
2, 3 мая - юбилейный концерт Образцового хореографического коллектива "Щелкунчик" (0+);
4 мая - международный фестиваль "Музыка открывает границы" (6+);
6 мая - концерт солистов филармонии-лауреатов международных и всероссийских конкурсов "Поклонимся великим тем годам" (6+);
7 мая - концерт Академического симфонического оркестра "Этот День Победы!" (6+);
10 мая - ХХ Московский пасхальный фестиваль (6+).
Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:
26 апреля - концерт симфонического оркестра консерватории (художественный руководитель Р.Р. Жиганшин) (6+);
26 апреля - концерт ассистента-стажера Е. Сизовой (сольное пение) (6+);
27 апреля — концерт "Музыка для флейты. Егор Рогозин" (6+);
28 апреля - концерт кафедры музыкальной педагогики (6+);
29 апреля — концерт Академического хора НГЛУ (художественный руководитель М. Иванов) (6+);
29 апреля - концерт класса доцента Я.Ю. Сорокиной (фортепиано) (6+).
Нижегородский планетарий им. Гречко:
29 апреля - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом;
30 апреля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом;
1 мая - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "За волшебным шаром в космические дали" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+),вечерняя экскурсия под звездным небом;
2 мая - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+),лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+);
3 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+),программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Почемучкам про Солнышко" (6+),программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+),программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
6 мая - наблюдения солнца в телескоп (6+),программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Рассвет космической эры" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом;
7 мая - наблюдения солнца в телескоп (6+),программа "Парад планет" (6+), программа "Планеты, открытые заново" (12+),вечерняя экскурсия под звездным небом;
8 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
9 мая - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический адрес Земли" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "Рассвет космической эры" (12+);
10 мая - программа "Парад планет" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+),программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+),программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+),программа "Небо весны" (12+).
Музеи
В настоящее время открыты следующие выставки:
НГХМ - Музей искусства ХХ века (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (0+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (0+), выставка работ Николая Бурдастова "Николай Бурдастов. Живопись" (0+), выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" (0+), выставка детских рисунков "Пейзажи родного края" (0+);
НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка скульптора Бориса Черствого "Апология" (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);
Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";
Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);
Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).
Запланированные мероприятия:
Дом Сироткина: 2 мая - занятие "Движение" в рамках проекта "Студия начинающих искусствоведов" (12+).
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