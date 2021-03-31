"Повышение ключевой ставки сдержит инфляцию в условиях восстановления экономики", – Лариса Павлова Экономика

Лариса Павлова Фото: Волго-Вятское ГУ Банка России

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова прокомментировала решение регулятора о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,0% годовых.

"Банк России 23 апреля ускорил возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку на 50 б.п., до 5,0% годовых. Дело в том, что инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России, и в среднесрочной перспективе преобладают факторы, отклоняющие ее вверх от цели Банка России – вблизи 4%", - рассказала Лариса Павлова.

"В первую очередь это связано с тем, что восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. Например, в регионах Приволжья рост потребительской активности происходил на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и начала массовой вакцинации. В связи с высоким спросом производители перекладывают свои возросшие издержки на конечного потребителя. Вместе со снижением предложения отдельных товаров это ускорило инфляцию в округе", - объяснила руководитель Волго-Вятского ГУ Банка РФ.

"Отмечу, что экономика продолжила устойчивое восстановление, что характерно и для Приволжья. Мягкая денежно-кредитная политика в полной мере выполнила свою роль, поддержав экономику в сложный период коронакризиса. Сейчас все большее количество приволжских предприятий заявляет о выходе выпуска на предшествовавший пандемии уровень. В производственной сфере деловая активность поддерживалась, в том числе, за счет расширения спроса на автомобили и стройматериалы", - продолжила она.

"Таким образом, повышение ключевой ставки будет сдерживать инфляцию в условиях восстановления экономики в ПФО и стране в целом", - считает эксперт.

"По прогнозу Банка России, во втором квартале этого года годовая инфляция в целом по стране будет близка к значениям первого квартала. Ее устойчивое замедление прогнозируется во втором полугодии 2021 года. По итогам 2021 года инфляция составит 4,7–5,2%, вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - подытожила Лариса Павлова.