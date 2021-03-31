Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Популярные комментарии за год
09 июля 2020 13:34  [20144] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
12 мая 2020 10:31  [7741] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
20 июля 2020 15:38  [3318] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
23 октября 2020 13:58  [3189] "Открытие новой дороги с развязками - это событие для тысяч автомобилистов", - Евгений Лебедев
30 июля 2020 14:10  [2955] "В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев
21 августа 2020 18:27  [2636] "Нижний Новгород – это столица современного искусства", - Глеб Никитин
25 июня 2020 16:45  [2547] Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию РФ для Нижегородской области
22 сентября 2020 12:37  [2439] "Объединение НГХМ и выставочного комплекса позволит проводить крупномасштабные проекты", – Олег Беркович
24 сентября 2020 15:48  [2092] "Евгений Лебедев войдёт в историю Заксобрания и всего региона как мудрый и ответственный политик", - Глеб Никитин
29 июля 2020 17:18  [2011] "На данный момент все результаты ЕГЭ на едином портале выгружены", - Сергей Злобин
Последние новости рубрики Экономика
30 апреля 2021 14:34  [29] "Повышение ключевой ставки сдержит инфляцию в условиях восстановления экономики", – Лариса Павлова
30 апреля 2021 11:15  [115] Публичные слушания по исполнению горбюджета Нижнего Новгорода состоятся 13 мая
29 апреля 2021 15:05  [426] Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей
29 апреля 2021 15:00  [178] Дефицит бюджета Нижегородской области увеличен на 900 млн рублей
29 апреля 2021 11:08  [155] "Рубль укрепляется на фоне геополитики и налоговых платежей", - Максим Петроневич
28 апреля 2021 10:52  [313] Расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 974 млн рублей
28 апреля 2021 10:05  [214] Мэрия Нижнего Новгорода увеличила экономию бюджетных средств в 2020 году почти в три раза
26 апреля 2021 15:04  [306] Инфляция в Нижегородской области в марте замедлилась после девяти месяцев роста
26 апреля 2021 10:26  [413] Жалоба на закупку ретро-трамваев в Нижнем Новгороде отозвана
24 апреля 2021 14:02  [459] Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие цифровой экономики на совещании в Сарове
Экономика

"Повышение ключевой ставки сдержит инфляцию в условиях восстановления экономики", – Лариса Павлова

30 апреля 2021 14:34  [29] Экономика
Лариса Павлова

Лариса Павлова

Фото: Волго-Вятское ГУ Банка России

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова прокомментировала решение регулятора о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,0% годовых.

"Банк России 23 апреля ускорил возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку на 50 б.п., до 5,0% годовых. Дело в том, что инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России, и в среднесрочной перспективе преобладают факторы, отклоняющие ее вверх от цели Банка России – вблизи 4%", - рассказала Лариса Павлова.

"В первую очередь это связано с тем, что восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. Например, в регионах Приволжья рост потребительской активности происходил на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и начала массовой вакцинации. В связи с высоким спросом производители перекладывают свои возросшие издержки на конечного потребителя. Вместе со снижением предложения отдельных товаров это ускорило инфляцию в округе", - объяснила руководитель Волго-Вятского ГУ Банка РФ.

"Отмечу, что экономика продолжила устойчивое восстановление, что характерно и для Приволжья. Мягкая денежно-кредитная политика в полной мере выполнила свою роль, поддержав экономику в сложный период коронакризиса. Сейчас все большее количество приволжских предприятий заявляет о выходе выпуска на предшествовавший пандемии уровень. В производственной сфере деловая активность поддерживалась, в том числе, за счет расширения спроса на автомобили и стройматериалы", - продолжила она.

"Таким образом, повышение ключевой ставки будет сдерживать инфляцию в условиях восстановления экономики в ПФО и стране в целом", - считает эксперт.

"По прогнозу Банка России, во втором квартале этого года годовая инфляция в целом по стране будет близка к значениям первого квартала. Ее устойчивое замедление прогнозируется во втором полугодии 2021 года. По итогам 2021 года инфляция составит 4,7–5,2%, вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - подытожила Лариса Павлова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфляция Мнения ЦБ РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph