"Профессиональная работа правительства позволила удвоить объем привлеченных в регион федеральных средств", - Евгений Люлин Политика

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Профессиональная работа правительства позволила удвоить объем привлеченных в регион федеральных средств", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя отчет главы региона Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента.

Он напомнил, что в 2020 году объем привлеченных в регион федеральных средства увеличился с 39 до 71 млрд рублей.

"Главным итогом работы правительства Нижегородской области в 2020 году считаю обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета. Благодаря этому регион исполнил все свои социальные обязательства перед гражданами, гарантировал исполнение местными бюджетами возложенных на них полномочий, обеспечил реализацию указов и послания президента. Доходы консолидированного бюджета в 2020 году увеличились на 36 млрд рублей (на 16,7%), прирост расходов составил 46,3 млрд рублей (21,5%). В непростых условиях удалось сохранить достигнутый уровень зарплат работников бюджетной сферы. Областной бюджет выполнил все обязательства перед муниципалитетами по перечислению финансовой помощи. Оптимизирована структура заимствований, минимизированы риски наступления "пиков платежей", - сказал Евгений Люлин.

Он подчеркнул, что, несмотря на все проблемы пандемийного года, три международных рейтинговых агентства сохранили ранее присвоенные Нижегородской области рейтинги.

"Профессиональная работа членов правительства и лично губернатора позволила удвоить в 2020 году объем привлеченных в регион федеральных средства с 39 до 71 млрд рублей. Так, в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области привлечено финансирование в объеме 19 млрд рублей (на 7 млрд рублей больше показателя доковидного 2019 года), введен в строй 161 объект, в том числе такие значимые, как участок автодороги Неклюдово - Золотово, четыре новых школы, семь объектов спорта, инфекционный корпус больницы №23 в Нижнем Новгороде, отремонтированы и построены десятки объектов культуры, водоводов, газопроводов, дорог. Огромная работа была проделана по привлечению в регион частных и иностранных инвестиций", - сказал председатель Законодательного собрания.

Евгений Люлин особо подчеркнул, что показатель объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий вырос в 2020 году на 20,6%. Приток иностранных инвестиций по сравнению с 2019 годом увеличился в 2,4 раза. По этому показателю Нижегородская область первая в Приволжском федеральном округе. В прошлом году депутаты утвердили статус приоритетного для четырех новых соглашений с инвесторами в сферах аграрного производства, металлургии с общим объемом инвестиций в 71 млрд рублей.

"Отчет губернатора убедил всех в глубоком знании дела и нацеленности правительства на решение имеющихся проблем. Поставив высокую оценку работе губернатора, депутаты тем самым подтвердили, что деятельность правительства Нижегородской области является сегодня гарантией стабильного социально-экономического развития", - резюмировал спикер парламента.