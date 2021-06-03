Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Популярные комментарии за год
09 июля 2020 13:34  [20370] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
20 июля 2020 15:38  [3419] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
23 октября 2020 13:58  [3292] "Открытие новой дороги с развязками - это событие для тысяч автомобилистов", - Евгений Лебедев
30 июля 2020 14:10  [3088] "В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев
21 августа 2020 18:27  [2893] "Нижний Новгород – это столица современного искусства", - Глеб Никитин
25 июня 2020 16:45  [2777] Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию РФ для Нижегородской области
22 сентября 2020 12:37  [2649] "Объединение НГХМ и выставочного комплекса позволит проводить крупномасштабные проекты", – Олег Беркович
24 сентября 2020 15:48  [2314] "Евгений Лебедев войдёт в историю Заксобрания и всего региона как мудрый и ответственный политик", - Глеб Никитин
29 июля 2020 17:18  [2258] "На данный момент все результаты ЕГЭ на едином портале выгружены", - Сергей Злобин
12 февраля 2021 16:58  [2050] "Отмена соглашений по стабилизации цен не приведет к удорожанию продуктов", - Эльвира Набиуллина
Последние новости рубрики Политика
17 июня 2021 15:25  [74] "Профессиональная работа правительства позволила удвоить объем привлеченных в регион федеральных средств", - Евгений Люлин
17 июня 2021 14:18  [125] Игорь Седых принес присягу депутата парламента Нижегородской области
17 июня 2021 14:04  [99] Выборы депутатов Заксобрания Нижегородской области пройдут 19 сентября
17 июня 2021 13:27  [113] "Единая Россия" подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы
17 июня 2021 13:09  [113] ""Партия Возрождения России" не продает места и не проталкивает своих", - Игорь Ашурбейли
17 июня 2021 10:28  [167] Депутатов парламента Нижегородской области обязали быть в масках на заседании
16 июня 2021 20:44  [260] Максим Решетников инициировал создание рейтинга регионов-участников нацпроекта "Производительность труда"
15 июня 2021 14:12  [299] Игорь Комаров принял участие в заседании национального антитеррористического комитета
15 июня 2021 10:24  [858] Заседания Думы Нижнего Новгорода в июне пройдут дистанционно из-за коронавируса
12 июня 2021 14:36  [1263] Президент присвоил звание генерал-майора замначальника нижегородского ГУ МВД
Политика

"Профессиональная работа правительства позволила удвоить объем привлеченных в регион федеральных средств", - Евгений Люлин

17 июня 2021 15:25  [74] Политика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Профессиональная работа правительства позволила удвоить объем привлеченных в регион федеральных средств", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя отчет главы региона Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента.

Он напомнил, что в 2020 году объем привлеченных в регион федеральных средства увеличился с 39 до 71 млрд рублей.

"Главным итогом работы правительства Нижегородской области в 2020 году считаю обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета. Благодаря этому регион исполнил все свои социальные обязательства перед гражданами, гарантировал исполнение местными бюджетами возложенных на них полномочий, обеспечил реализацию указов и послания президента. Доходы консолидированного бюджета в 2020 году увеличились на 36 млрд рублей (на 16,7%), прирост расходов составил 46,3 млрд рублей (21,5%). В непростых условиях удалось сохранить достигнутый уровень зарплат работников бюджетной сферы. Областной бюджет выполнил все обязательства перед муниципалитетами по перечислению финансовой помощи. Оптимизирована структура заимствований, минимизированы риски наступления "пиков платежей", - сказал Евгений Люлин.

Он подчеркнул, что, несмотря на все проблемы пандемийного года, три международных рейтинговых агентства сохранили ранее присвоенные Нижегородской области рейтинги.

"Профессиональная работа членов правительства и лично губернатора позволила удвоить в 2020 году объем привлеченных в регион федеральных средства с 39 до 71 млрд рублей. Так, в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области привлечено финансирование в объеме 19 млрд рублей (на 7 млрд рублей больше показателя доковидного 2019 года), введен в строй 161 объект, в том числе такие значимые, как участок автодороги Неклюдово - Золотово, четыре новых школы, семь объектов спорта, инфекционный корпус больницы №23 в Нижнем Новгороде, отремонтированы и построены десятки объектов культуры, водоводов, газопроводов, дорог. Огромная работа была проделана по привлечению в регион частных и иностранных инвестиций", - сказал председатель Законодательного собрания.

Евгений Люлин особо подчеркнул, что показатель объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий вырос в 2020 году на 20,6%. Приток иностранных инвестиций по сравнению с 2019 годом увеличился в 2,4 раза. По этому показателю Нижегородская область первая в Приволжском федеральном округе. В прошлом году депутаты утвердили статус приоритетного для четырех новых соглашений с инвесторами в сферах аграрного производства, металлургии с общим объемом инвестиций в 71 млрд рублей.

"Отчет губернатора убедил всех в глубоком знании дела и нацеленности правительства на решение имеющихся проблем. Поставив высокую оценку работе губернатора, депутаты тем самым подтвердили, что деятельность правительства Нижегородской области является сегодня гарантией стабильного социально-экономического развития", - резюмировал спикер парламента.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph