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Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 28 июня

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 332 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 334 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 28 июня составляет 1.16 (вчера - 1.25).

По данным на 28 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 124 149 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 952 (вчера - 3 814).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 116 034 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 172 человек, а 22 случая заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 163.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 912 754 человек, в том числе за последние сутки протестированы 9 208 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
Коронавирус
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