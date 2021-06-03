Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 537 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 527 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 21 июля составляет 1.00 (вчера - 1.01).

По данным на 21 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 135 198 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 123 276 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 417 человек, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 791.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 126 546 человек, в том числе за последние сутки протестированы 7 714 жителей.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.