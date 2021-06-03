Ещё 536 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё 536 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 23 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 22 июля, было зарегистрировано 534 заболевших COVID-19.

Регион по заболеваемости держится на четвёртом месте в стране, но со значительным отрывом от лидеров - Москвы (3 425), Московской области (1965) и Санкт-Петербурга (1 940).

В Нижнем Новгороде подтверждено 213 новых случаев, в районах области - 323. Наибольшее количество заболевших приходится на Бор (+38), Краснобаковский (+34), Кстовский (+28) и Городецкий (+25) районы.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 23 июля составляет 1.00 - за прошедшие сутки показатель не изменился.

По данным на 23 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена уже у 136 268 человек.

На сегодняшний день от коронавируса вылечилось 124 158 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 459 человек.

Тем не менее, ещё 28 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 4 846.

В ходе масштабной вакцинации в регионе к 23 июля привились уже около 664 999 нижегородцев.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор ввёл ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны были до 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Кроме того, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима. В регионе регулярно проходят проверки на соблюдение указа №27 "О введении режима повышенной готовности".