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Общество

Еще 27 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки

22 июля 2021 12:21  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 534 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 22 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 537 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 22 июля составляет 1.00 (вчера также - 1.00).

По данным на 22 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 135 732 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 123 699 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 423 человека, а 27 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 818.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 126 546 человек, в том числе за последние сутки протестированы 7 714 жителей.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
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