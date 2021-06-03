Одностороннее движение снова ввели на улице Новой в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На улице Новой в Нижнем Новгороде после ремонта полностью восстановлено движение транспорта. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Напомним, улицу перекрыли ещё в июне в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях. Ремонт планировали завершить ешё 26 июля, но позднее сроки были изменены.

На время проведения работ на улице Новой было разрешено двустороннее движение на участке от пл. Горького до дома №24.

Теперь же, после восстановления перекрытого участка дороги, в направлении от площади Максима Горького до улицы Белинского движение транспорта по улице Новой снова становится односторонним.

Дорожные знаки "Дорога с односторонним движением" и "Выезд на дорогу с односторонним движением" в настоящее время расчехлены, уточнили специалисты ЦОДД.

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, на улицах города будут введены транспортные ограничения.