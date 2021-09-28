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Новое медоборудование поступило в детскую больницу №42 Нижнего Новгорода

18 октября 2021 17:58  [85] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новое медоборудование поступило в детскую городскую больницу №42 Московского района Нижнего Новгорода по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о рентгенодиагностическом цифровом комплексе стоимостью более 7 млн рублей и УЗИ-аппарате за 3,6 млн рублей.

"Современный цифровой рентгеновский аппарат позволяет значительно снизить дозу лучевой нагрузки на маленьких пациентов, а это имеет большое значение, так как дети обладают повышенной радиочувствительностью к ионизирующему излучению. Аппарат дает лучшее качество и информативность изображения, а мгновенное получение рентгеновского изображения в течение нескольких секунд  сокращает время на принятие решения по постановке диагноза. Высокое качество снимков с возможностью их резервного копирования исключает необходимость в проведении повторных исследований с дополнительным облучением пациентов", - сказала главный врач больницы Елена Закомерная.

Напомним, программа реализуется в России по поручению президента Владимира Путина. Ее главная цель - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. в Нижегородской области составляет более 15,5 млрд рублей (средства федерального бюджета - 14,8 млрд рублей, средства областного бюджета - 0,8 млрд рублей).  В 2021 году на программу модернизации выделено 2,8 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей - из федерального бюджета, 147,7 млн рублей - из областного. В программе модернизации участвуют 88 медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проходит в ЦРБ Нижегородской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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