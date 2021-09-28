Семь нижегородских предприятий стали участниками пилотной программы "Экспортный стандарт для МСП" Бизнес

Семь нижегородских предприятий малого и среднего бизнеса стали участниками пилотной программы Российского экспортного центра (РЭЦ) "Экспортный стандарт для МСП". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородская область вошла в число 15 регионов, реализующих эту программу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В регионе уже создана комплексная система поддержки экспортеров, важной частью которой являются различные образовательные программы для экспортно ориентированных компаний, в том числе семинары и акселераторы для начинающих экспортеров. Но обучение нужно не только тем производителям, которые находятся в самом начале пути, но и тем, кто уже активно экспортирует свою продукцию. Программа "Экспортный стандарт для МСП" как раз и рассчитана на компании, которые уже сложились как зрелые участники внешнеэкономической деятельности. Это те, кто уверенно и успешно экспортируют, но при этом нуждаются в систематизации своей работы, в более широком охвате тех или иных экспортных рынков", – отметил Максим Черкасов.

Программа ориентирована на руководство, топ-менеджмент, владельцев бизнеса. Ее итогом для каждого участника должен стать проработанный бизнес-план расширения экспортной деятельности.

Для участия в программе экспертами РЭЦ были отобраны субъекты малого и среднего предпринимательства из 15 пилотных регионов, у которых основной вид деятельности – производство. Согласно требованиям, это могли быть ООО, АО, ПАО, ОАО, ЗАО, которые уже ведут экспортную деятельность не менее трех лет и имеют выручку не менее 200 млн рублей. Дополнительные баллы при отборе добавлялись компаниям, которые ранее уже принимали участие в обучающих программах РЭЦ.

В Нижегородской области отбор прошли: ООО "Белая мануфактура", ООО "Калинов Мост", ЗАО "Дробмаш", ООО "Перфоком", ООО "Репер-НН", ТД "Фокстанк", ООО "Эхо".

Они стали участниками программы обучения, которая будет проходить в течение месяца на базе Центра развития экспорта Нижегородской области аккредитованными тренерами Школы экспорта РЭЦ.

"Участникам программы предстоит провести анализ готовности предприятия к наращиванию экспорта и бизнес-разведку. Изучить инструменты создания ценностного предложения для зарубежных клиентов, детально проработать систему сбалансированных показателей, определить стратегию масштабирования экспорта, оценить эффективность бизнес-процессов. Кроме того, обучение позволит рассчитать финансовые потоки от экспортной деятельности и определить влияние на финансовый результат, потренироваться в ведении переговоров", - рассказал директор Центра развития экспорта Нижегородской области Сергей Звонков.