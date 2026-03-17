Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Экономика
17 марта 2026 12:12
Доходы от аренды муниципального имущества в Нижнем Новгороде превысили план
17 марта 2026 11:50
Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол по мерам поддержи
17 марта 2026 11:41
Наружная реклама может подорожать почти в 9 раз в Нижнем Новгороде
17 марта 2026 08:28
Фальшивые $100 нашли в Нижегородской области
16 марта 2026 20:23
Нижегородские школьники и студенты приняли участие в форуме "Взлет. Промышленный старт"
16 марта 2026 15:27
Нижний Новгород получил 4,8 млрд рублей благодаря оптимизации бюджета
16 марта 2026 14:30
Почти на 3% подорожал бензин в Нижегородской области с начала года
16 марта 2026 14:08
Нижегородская область сэкономила почти 127 млн рублей на февральских торгах
16 марта 2026 12:32
ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют 82,8 рублей за доллар к концу марта
16 марта 2026 11:10
Логистический комплекс Ozon за 12,3 млрд рублей открылся в Нижнем Новгороде
Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательства и туризма под председательством Сергея Пляскина. В работе также принял участие спикер муниципального парламента Евгений Чинцов.

С докладом об управлении муниципальным имуществом и итогах реформирования муниципальных предприятий выступила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева. По ее данным, в реестре числятся 587 муниципальных учреждений, 11 АО с участием муниципалитета и одно муниципальное предприятие.

В 2025 году мэрия провела 36 выездных проверок использования имущества, а также проанализировала более 600 отчетов учреждений и предприятий. В бюджет приволжской столицы поступило 3,325 млрд рублей дивидендов и доходов от аренды имущества и земли. План по арендным платежам был выполнен на 103,2%.

Отдельно депутаты рассмотрели исполнение федерального законодательства в сфере конкурентных процедур. И.о. первого заммэра, глава департамента экономразвития Елена Антонова сообщила, что в 2025 году проведено 1349 электронных процедур (конкурсов, аукционов и запросов котировок). На них поступило 4295 заявок.

Среднее число участников одной процедуры выросло на 23,7% и составило 3,2 заявки, что выше среднероссийского уровня. Общий объем закупок достиг 18,7 млрд рублей, а экономия бюджетных средств превысила 826 млн рублей, или 4,4%.

Сергей Пляскин отметил, что доля поставщиков из Нижегородской области стабильно превышает 60%, а участие малого бизнеса - 70%. По его словам, это говорит о сформировавшемся и конкурентном рынке поставщиков.

Спикер Гордумы Евгений Чинцов подчеркнул, что экономия свыше 800 млн рублей является значимым результатом, добавив: "По итогам 2025 года Нижний Новгород получил наивысшую оценку "Гарантированная прозрачность" в Национальном рейтинге закупок и вошел в число лучших муниципалитетов страны".

По инициативе зампреда Думы Михаила Иванова депутаты также обсудили итоги реализации муниципальной программы развития туризма. С докладом выступил директор профильного департамента Александр Симагин. Он сообщил, что ключевые показатели программы выполнены: объем платных туристических услуг вырос почти на 33% и достиг 2,2 млрд рублей.

В городе насчитывается 882 ОКН, а также работают 72 музея, выставочных центра и галереи, что поддерживает высокий интерес со стороны туристов.

Евгений Чинцов отметил, что историческое наследие Нижнего Новгорода, связанное с народным ополчением Минина и Пожарского, формирует значительный потенциал для развития туризма. По его мнению, тема сплоченности и Год единства народов России могут стать дополнительным драйвером отрасли. "Нам есть, что показать и предложить нашим гостям", - заявил он.

Информация по всем рассмотренным вопросам была принята депутатами к сведению.

Ранее сообщалось, что в городе стартует второй сезон патриотического просветительского проекта "Единство — путь к Победе!".

Новости по теме
16 марта 2026 15:27
Нижний Новгород получил 4,8 млрд рублей благодаря оптимизации бюджета
25 февраля 2026 16:46
Мэрия Нижнего Новгорода утвердила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы
25 февраля 2026 15:59
Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы
