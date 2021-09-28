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Бизнес

ПСБ: Деловая активность бизнеса в сентябре снизилась на фоне сезонности

21 октября 2021 13:35  [79] Бизнес

Фото: пресс-служба банка

ПСБ: Деловая активность бизнеса в сентябре снизилась на фоне сезонности. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно Индексу RSBI, который в сентябре снизился и составил 52,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса вернулась к средним показателям 2021 года. Основной причиной снижения Индекса по сравнению с прошлым месяцем стало сезонное ухудшение деловых ожиданий.

Все компоненты продемонстрировали снижение, однако за сохранение индекса в зоне роста отвечали кадры, кредиты и инвестиции. Продажи на протяжении трех месяцев находятся в зоне спада, и значение этого компонента в сентябре практически не изменилось.

"Снижение показателей Индекса связано в первую очередь с ухудшением ожиданий, что в целом характерно для осеннего периода и объясняется сезонностью. В этих условиях основной задачей для малого и среднего бизнеса становится необходимость учета этого фактора в своей деятельности и принятие превентивных мер. При этом крупные компании чувствуют себя в подобных условиях более устойчиво, а из сфер деятельности производство меньше, чем услуги и торговля, подвержено сезонности, что позволяет вести бизнес более устойчиво и с низкой волатильность", - отметил вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.

"По нашему мнению, рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. Снижение готовности инвестировать может быть связано с ухудшающейся ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции - во многих регионах начинают вводить ограничения. Снижение компоненты кредиты было прогнозируемо - выдача льготных кредитов по программе 1764 приостановлена, а "зонтичный" механизм Корпорации МСП только начал работу. Также падение Индекса можно связать с традиционными завышенными ожиданиями бизнеса от начала делового сезона", - отметил президент "Опоры России" Александр Калинин.

Изменение индекса по компонентам, в п.


Основные тренды


Компонента продажи практически не изменилась и осталась в зоне снижения деловой активности. Фактические значения улучшились, а ожидания ухудшились.

Рост выручки отметил 21% опрошенных МСБ, а доля предпринимателей, которые заявляют о сокращении выручки, снижается третий месяц подряд – в сентябре таких бизнесменов было 32%, что на 5% ниже, чем в прошлом месяце.

Роста выручки в ближайшие три месяца ждут 27% компаний, что на 4% меньше, чем в августе. Количество тех, кто ждет сокращения выручки в этот же период, составило 28%, и это на 4% больше, чем в прошлом месяце.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ


Компонента кадры незначительно снизилась из-за ухудшения ожиданий МСБ.
Практически не изменился процент тех, кто увеличивал штат в отчетном периоде, - 14%, а 17% респондентов сокращали персонал.

В ближайшие три месяца сокращать персонал планируют 8% предпринимателей - на 2% больше, чем в августе, а увеличивать штат в будущем намерены 18% против 21% в прошлом месяце.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Компонента инвестиций отошла от пиковых значений как на снижении фактических, так и ожидаемых величин.

В сентябре инвестиции наращивали 19% опрошенных МСБ против 23% в августе, вложения в бизнес сокращали 9%, что равнозначно показателям прошлого месяца.

Доля МСБ, которые планируют расширять инвестиции в бизнес, снизилась на 5% - до 23%, а количество предпринимателей, планирующих сокращение, осталось неизменным - 6%

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Компонента кредиты несколько ослабла - выросла до 5% доля тех, кто не пытался получить кредит из уверенности, что его не одобрят, а также немного сократилась доля одобрений по поданным заявкам, до 12%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В целом картина сопоставима с июнем, когда был зафиксирован уход от пиковых значений. Деловая активность микро-бизнеса снова снизилась – индекс начал обратное движение в зону спада. Индекс в малом бизнесе удержался в зоне роста, но чуть снизился. Средний бизнес чувствует себя лучше, чем микро и малый, за счет более высоких продаж и доступности кредитов. Такая динамика была ожидаема и объясняется сезонностью.


Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы всех видов деятельности удержались выше 50 пунктов в сентябре. Деловая активность МСБ во всех сферах снизилась по причине сезонности, при этом производство, как сфера менее подверженная этому фактору, показала наилучшую динамику (лишь -0,6 п.)

*Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1844 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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