Рост инфляции в Нижегородской области стал наименьшим среди регионов ПФО в сентябре Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рост инфляции в Нижегородской области стал наименьшим среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в сентябре. Об этом говорится в информационно-аналитических комментариях об инфляции, опубликованных на сайте Банка России.

Согласно информации, рост годовой инфляции составил 7,5%. Годовая инфляция в регионе была ниже, чем в целом в ПФО (7,6%).

Отмечается, что рост цен на продукты в Нижегородской области в сентябре ускорился в основном из-за увеличения затрат производителей. Так, из-за непривычно холодного сентября сельхозпредприятия раньше обычного включили обогрев теплиц. Эти расходы отразились на стоимости помидоров и огурцов. Из-за засушливого лета подорожали корма, и, как следствие, ускорился годовой рост цен на молочную продукцию, яйца и куриное мясо.

"В регионе активно развиваются предприятия агропромышленного комплекса: круглогодичные тепличные комплексы, молочные и мясные производства. Это сдерживало динамику цен на продовольственном рынке и инфляцию в регионе в целом", – сказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Изменение уровня инфляции в регионе связано также с рынком авиаперевозок. Так, в Нижегородской области сильнее, чем в августе, снижались цены на авиабилеты, в то время как в среднем в ПФО их рост ускорился. Авиаперелеты подешевели в Нижегородской области на 19,7% в годовом выражении, и это снижение стоимости стало самым заметным среди приволжских регионов. Этому способствовали субсидирование внутрироссийских перелетов из Нижнего Новгорода и высокая конкуренция между авиаперевозчиками.