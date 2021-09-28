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Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 ноября 2021 года

08 ноября 2021 13:30  [72] Культура и отдых
выставка Единение 2021 год

выставка Единение 2021 год

Фото: с сайта НГХМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 8 по 14 ноября 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

9 ноября - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Хапунъ" (12+);
10 ноября – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);
11 ноября - спектакль по пьесе Неллы Прибутковской о Максиме Горьком "Затмение солнца" (16+);
13 ноября - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
14 ноября - спектакль по пьесе Пьера Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

11 ноября - оперетта Имре Кальмана "Сильва" (12+);
13 ноября - опера Петра Чайковского по повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" - "Черевички" (6+);
14 ноября – балет Эдварда Грига "Пер Гюнт" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

9 ноября - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);
10 ноября - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
11 ноября - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);
12 ноября - спектакль по пьесе Максима Горького "Мещане" (12+);
13 ноября - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);
14 ноября - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

11 ноября - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);
12 ноября - спектакль по рассказам Антона Чехова "Который из трех?" (12+);
13, 14 ноября - мюзикл по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны OZ" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

11 ноября - спектакль Кстовского театра кукол по произведению Памелы Трэверс "Мэри Поппинс" (6+);
12 ноября - спектакль Кстовского театра кукол по пьесе Александра Островского "Женитьба Бальзаминова" (12+);
13 ноября - спектакль по мотивам сказки "Кот в сапогах" (6+);
13 ноября - экскурсия "Мир кукол" (6+);
14 ноября - спектакль по пьесе Виктора Швембергера "Маша и медведь" (6+).

Детский театр "Вера":

9 ноября - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+);
12 ноября - спектакль по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" (12+);
13 ноября - спектакль по пьесе Максима Горького "Последние-2021" (16+);
14 ноября - спектакль по пьесе Юлии Поспеловой "Бах-бах-бах" - "Поезд на фронт" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

11 ноября - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+);
14 ноября - спектакль на музыку Марка Самойлова "Небесный тихоход" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

10 ноября - пластический спектакль "Мечты с поправкою на жизнь" (12+);
13 ноября - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Подсобное хозяйство" - "Солдатики" (16+);
14 ноября - спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина "Затворник и шестипалый" - "Ложное солнце" (16+);
14 ноября - музыкально-пластическая сказка "Однажды в каникулы" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

8 ноября - абонемент №24 "Инструменты и лица оркестра" - концерт "На струнах и клавишах" (6+);
11 ноября - спектакль по пьесе Роберта Хоудона "Шикарная свадьба" (16+);
12 ноября - первый день фестиваля "Голос флейты" (6+);
12 ноября - концерт Кубанского казачьего хора (6+);
13 ноября - второй день фестиваля "Голос флейты" - абонемент №3 "Оркестр крупным планом" (6+);
14 ноября - абонемент №11 "По ступенькам музыкальных знаний" - "зеленый" концерт "Земля" (0+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

11 ноября - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "Розетта" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
12 ноября - программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+), программа "Созвездия" (12+);
13 ноября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Азбука Земли" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо осени" (12+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+);
14 ноября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Детям о космонавтах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), программа "Угроза из космоса. Астероидная опасность" (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Созвездия" (12+), программа "Рассвет космической эры" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Осенний вернисаж" (0+).

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): всероссийская художественная выставка "Единение 2021 год" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка "Билл Виола. Две работы классика видеоарта" (0+), выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

FUTURO Gallery: выставка Егора Плотникова "Вычитания" (0+).

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Теги:
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