Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Премьера спектакля "Продавец дождя" по одноименной пьесе Ричарда Нэша в Нижегородском государственном театре драмы им. Горького 26 сентября 2019 года.
Режиссер – Дмитрий Бурханкин.
Пьеса рассказывает историю старого фермера Карри, живущего на Западе Америки в период после депрессии в охваченной засухой сельском городке. Помимо гибели растений и животных он беспокоится о том, что его дочь никак не выйдет замуж. В этот момент в городке появляется очаровательный мошенник Билл Старбак, обещающий вызвать дождь за плату в 46 долларов. Это событие оказывает волнующее влияние на всю семью.
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