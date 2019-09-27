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Культура и отдых

Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

27 сентября 2019 16:43  [57] Культура и отдых

Премьера спектакля "Продавец дождя" по одноименной пьесе Ричарда Нэша в Нижегородском государственном театре драмы им. Горького 26 сентября 2019 года.

Режиссер – Дмитрий Бурханкин.

Пьеса рассказывает историю старого фермера Карри, живущего на Западе Америки в период после депрессии в охваченной засухой сельском городке. Помимо гибели растений и животных он беспокоится о том, что его дочь никак не выйдет замуж. В этот момент в городке появляется очаровательный мошенник Билл Старбак, обещающий вызвать дождь за плату в 46 долларов. Это событие оказывает волнующее влияние на всю семью.

(16+)

Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького
Премьера спектакля Продавец дождя в Нижегородском театре драмы им.Горького

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27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

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