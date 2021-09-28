Более 2,7 тысяч кустов кизильника посадили на пр. Гагарина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 2,7 тысяч кустов кизильника посадили на пр. Гагарина. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Согласно информации, 2 760 кустов кизильника высадили в районе транспортной развязки на проспекте Гагарина и улице Ларина.

По словам главы администрации района Михаила Шатилова, кизильник отлично подходит для создания живой изгороди из-за его плотности.

Кроме того, недавно подрядная организация в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" высадила на бульваре на проспекте Гагарина более 1 100 различных кустарников.

Отмечается, что в этом году в Приокском районе было разбито около 95 000 кв. метров цветников с однолетними и многолетними растениями. Кроме того, на благоустроенных территориях было посажено 300 лиственных и хвойных деревьев и кустарников. При этом проводились работы по уборке аварийных и подлежащих сносу деревьев – по просьбам жителей было убрано 50 деревьев.