Юрий Шалабаев поручил в непогоду ежедневно очищать от льда входы в метро без павильонов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил в непогоду ежедневно очищать от льда входы в метро, где ранее были демонтированы павильоны. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

К главе города обратилась нижегородка, которая сообщила об образовании наледи на сходах к станции метро "Парк Культуры" накануне. По ее словам, утром там упало пять человек.

"Верните крышу, мы не на юге живем", - написала она.

Контролировать ежедневную уборку и обработку противогололедными материалами сходов поручено первому заместителю главы города Дмитрию Сивохину.

Напомним, что 11 ноября местами по Нижнему Новгороду и в районах области была метель, гололед, местами порывы юго-западного ветра достигали 13-18 м/с.

Ранее сообщалось, что на месте демонтированных павильонов над входами в метро построят новые. Администрация города согласовывает эскизные проекты сходов метро, ведутся работы по проектированию. После определения источника финансирования и подрядной организации начнутся работы по установке надвходовых конструкций.

Напомним также, что четыре павильона над входами в метро снесли в Ленинском районе во исполнение судебных решений.