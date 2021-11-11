Нижегородская администрация планирует следить за уборкой города при помощи "умных остановок" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская администрация планирует следить за дорожной ситуацией и уборкой города при помощи "умных остановок". Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Илья Штокман в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

"Сейчас мы ведем разговоры с "Ростелекомом" об использовании видеопотока с камер", - сказал он.

По его словам, такая деятельность сейчас ведется в пилотном режиме.

"Через месяц-два мы поймем, нужно ли это городу", - добавил Илья Штокман.

Согласно информации замглавы Нижнего Новгорода, на сегодняшний день городом принято 313 из 334 смонтированных "умных остановок", 21 павильон запланирован к приемке до конца года.

Напомним, "умные остановки" находятся в концессии у "Ростелекома" на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несла компания. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.

Сроки завершения монтажа всех павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения планировалось установить все 334 остановки до конца 2018 года. Затем первые 134 из них - в первом полугодии 2019 года, к сентябрю 2020 года, к октябрю 2020 года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года, позднее - до конца I квартала 2021 года и к августу 2021 года.