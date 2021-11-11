Еще 100 нижегородских автобусов оборудуют стационарными валидаторами до конца года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 100 нижегородских автобусов оборудуют стационарными валидаторами до конца года. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, всего планируется установить 200 валидаторов, т.е. предусмотрено по два на каждый автобус.

В министерстве отметили, что к каждому валидатору будет подключен принтер для печати билета.

Кроме того, в настоящее время готовится документация на приобретение новой партии принтеров, которые планируется подключить в первом квартале 2022 года.

Напомним, обновленные стационарные валидаторы установлены в автобусах на маршрутах Нижнего Новгорода: №5, 27, 53а ,53б, 23а, 33, 25.

Напомним, в 2020 году валидаторы, установленные в автобусах, которые вышли на линию в конце 2019 года, были отправлены на переоснащение.

Оказалось, что программное обеспечение официально аккредитованных на территории Нижегородской области операторов автоматизированных систем оплаты проезда (АСОП) было не адаптировано под них. Оплатить проезд можно было только бесконтактной банковской картой или смартфоном. Оплата проезда транспортными картами, включая льготные, на данных терминалах была невозможна.

Сейчас программное обеспечение доработано. Оплата проезда возможна всеми видами транспортных и банковских карт.