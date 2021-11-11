Нижегородские врачи спасли пациентку со 100% поражением легких Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Врачи нижегородской больницы № 28 спасли пациентку со 100% поражением легких. Об этом сообщается в соцсети Instagram.

Согласно информации, 54-летняя женщина была госпитализирована в августе.

"Почти месяц за жизнь пациентки боролась команда реанимационного отделения. Почти месяц - различные методики респираторной поддержки, в том числе и аппаратная ИВЛ. И еще полтора месяца - в инфекционном отделении №4", - рассказали в больнице.

Повторная компьютерная томография показала практически полный регресс поражения легких.

"Каждый день благодарю Бога и врачей за спасение. Я даже в страшном сне не могла представить, что со мной такое произойдет, что окажусь буквально на грани жизни и смерти. Чтобы выжить с таким поражением легких, должно было случиться чудо. К счастью, рядом оказались люди, которые подарили мне жизнь и помогли вернуться домой. Живой. Труд медиков — это подвиг, я преклоняюсь перед их силой и выносливостью. Хочется всех предупредить: эта инфекция коварна и опасна, берегите себя, вакцинируйтесь!", - сказала женщина, когда спустя время приехала поблагодарить врачей.

Напомним, что почти 190 пациентов с коронавирусом находились в реанимациях нижегородских больниц по данным на прошлую неделю. Все пациенты подключены к интенсивной подаче медицинского кислорода.

Ранее сообщалось, что вероятность заболеть коронавирусом у невакцинированного от этой болезни человека в девять раз больше, чем у вакцинированного.