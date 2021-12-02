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Общество

Игровую площадку в формате "полосы препятствий" установили в Ленинском районе

03 декабря 2021 16:03  [31] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Игровую площадку в формате "полосы препятствий" установили в Ленинском районе. Об этом сообщили в райадминистрации.

Согласно информации, основание детского городка выполнено из дерева, гибкие игровые элементы связаны между собой в формате «полосы препятствий», основание площадки выполнено из резиновой крошки, по периметру установлены дополнительные качели, лавочки и урны, а также ограждение.

Площадка появилась по инициативе жителей на пр. Ленина, 50 в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать".

"Нижегородцы активно принимают участие в преобразовании общественных пространств, и отражением их инициатив является проект. Так, на этой территории, где раньше был заброшенный пустырь, теперь находится главная доминанта двора в виде современной детской площадки. Всего в Ленинском районе по "Вам решать!" установили четыре такие площадки, а в целом по Нижнему Новгороду в этом году мы реализовали 78 проектов по ремонту дорог, благоустройству дворов, строительству детских и спортивных площадок, освещению и озеленению", - заявил глава города Юрий Шалабаев, добавив, что в планах на следующий год претворить в жизнь еще 84 проекта малого благоустройства.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода предложили 84 инициативных проекта для участия в программе "Вам решать!".

Напомним, 23 ноября стартовало голосование за инициативы жителей Нижегородской области, выдвинутые в рамках программы "Вам решать!". Всего в регионе предложено около 900 инициатив.

Проголосовать за инициативные проекты можно на сайте вамрешать.рф до 22 декабря 2021 года включительно. Кроме того, голосовать можно по номеру телефона 8-800-222-79-45.

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Теги:
Дети Ленинский район
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