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Евгений Люлин: "Фабрики процессов" позволяют внедрять новые эффективные технологии в муниципальном управлении"

01 марта 2022 13:45  [102] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: пресс-служба парламента

"Фабрики процессов" позволяют внедрять новые эффективные технологии в муниципальном управлении", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя открытие такой фабрики в Лыскове.

"Такой формат успешно зарекомендовал себя. Необходимо создавать новые процессы, вносить изменения, повышать эффективность работы во всех сферах – в муниципальном управлении, в ЖКХ, транспорте, культуре, туризме, сельском хозяйстве. На открытии "Фабрики процессов" в Лыскове состоялась защита проектов модернизации наружного освещения, оптимизации взыскания задолженности за ЖКУ, единого окна по работе с обращениями граждан, внедрении системы электронного документооборота в отдалённых сельских поселениях, а также проекта культурно-массовых мероприятий "Барские Горы" и "Мобильного приложения "Путеводитель LSK", - сказал он.

Евгений Люлин также добавил, что представленные проекты охватывают совершенно разные сферы.

"В Нижегородской области работа по внедрению бережливых технологий ведется с 2017 года. В Законодательном собрании с 2020 года реализуются собственные проекты, которые были защищены в рамках Всероссийского форума "Производительность 360" в июне прошлого года, среди которых "Оптимизация процедуры рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов Нижегородской области за счет совершенствования законодательного процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях", - добавил спикер парламента.

"Конечно, в системе государственного и муниципального управления просчитать эффективность сложнее, чем в экономике, но самое главное для нас – повышение качества представляемых услуг населению. Именно в этом состоит главная задача всей программы бережливого производства", - подчеркнул в заключение Евгений Люлин.

Напомним, что сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание
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