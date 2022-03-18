Олег Лавричев
Изменения бюджета Нижнего Новгорода утверждены, опираясь на приоритеты и в соответствии с госполитикой. Об этом сообщил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в своем Telеgram-канале.
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 23 марта утвердили обновленный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 года.
"В своей работе муниципалитет старается оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию, ориентируясь на приоритеты, определяемые на уровне региона в соответствии с государственной политикой, направленной на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения. В этой связи очередные изменения в бюджет сегодня утверждены городской Думой", - подчеркнул Олег Лавричев.
Параметры бюджета после увеличения выглядят следующим образом: доходы - 51 011,6 млн рублей, расходы - 52 151,4 млн рублей и дефицит в 1 139,8 млн рублей, который планируется погашать за счет остатков средств 2021 года и коммерческих кредитов.
Стоит отметить, что дополнительное финансирование предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство и капремонт школ и детских садов, модернизацию объектов культуры, содержание и ремонт дорог, благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды", ремонт объектов инженерной защиты города и ливневых насосных станций, горячее питание льготных категорий школьников и другие статьи расходов. На выплату субсидий предпринимателям на открытие бизнеса и реорганизацию производства, а также на развитие ярмарочной торговли дополнительно направляется более 30 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+