Марк Фельдман: "Нижний Новгород впервые в истории выходит по доходам и расходам за 50 млрд рублей" Экономика

Марк Фельдман Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман прокомментировал изменения в бюджете Нижнего Новгорода на текущий год, принятые на заседании городской Думы 23 марта 2022 года.

По словам депутата, городская Дума скрупулезно следит за выполнением социальных обязательств, заложенных в бюджете.

"На заседании утверждена очень существенная коррекция бюджета: мы увеличиваем расходы более чем на 7 млрд руб., доходы – почти на 6,5 млрд руб., большей частью за счет трансфертов вышестоящих бюджетов. Город впервые в истории выходит в балансе за 50 млрд руб. – это очень существенно. Что важно, все социальные обязательства, которые бюджет на себя взял, выполняются. Мы за этим следим отдельно и скрупулезно.

Я всегда подчеркивал, что бюджет – это не застывшая догма, а живой организм, которому требуется, нередко в ручном режиме, четкая настройка в соответствии с новыми условиями. Сегодняшняя ситуация, с учетом геополитических и общегосударственных рисков, требует особенно четкого анализа каждой затратной копейки, реальной эффективности вложений.

И для депутатов, и для администрации города достаточно важным представляется анонсированное на апрель совместное заседание всех постоянных комиссий городской Думы, когда мы будем говорить о мероприятиях, направленных на стабилизацию ситуации в экономике и поиск точек роста и развития.

Особо необходимыми, на мой взгляд, являются действия, направленные на помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, поскольку сегодня очень важна реальная поддержка местного производителя. И в муниципальном бюджете это находит серьезное отражение: мы практически в три раза увеличили, по сравнению с прошлым годом, объем средств, которые пойдут на поддержку предпринимательства. И мое субъективное мнение: в течение года эту сумму нужно увеличивать на порядок, поддерживая именно сферу производства.

На территории Нижнего Новгорода работают многие крупные промышленные предприятия, которые могут рассчитывать на федеральную поддержку, но совместно с ними, в качестве поставщиков и контрагентов, работают десятки и сотни предприятий поменьше. Наша задача – им помогать", - сказал Марк Фельдман