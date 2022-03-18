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Бизнес

Игорь Гордеев: "Необходимо восстановить и наладить собственное производство семян зерновых и овощных культур"

13 апреля 2022 12:53  [73] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Нижегородской области Игорь Гордеев в интервью НИА "Нижний Новгород" рассказал о поддержке АПК в регионе и о том, что еще предстоит сделать.

По словам депутата, любая поддержка для предприятий важна.

"Региональные и федеральные меры поддержки АПК я оцениваю положительно. Любая поддержка важна, будь то моральная - понимание насущных проблем сельхозпредприятий, бесспорно, финансовая помощь, которая дает нам возможность развиваться. Хочу отметить, что в этом году нашим губернатором Глебом Никитиным принято решение выделить на поддержку АПК, ко всему прочему, значительные дополнительные средства", - сказал Игорь Гордеев.

По его мнению, одной из самых актуальных мер поддержки АПК в настоящее время являются субсидированные кредиты.

"Это, так называемые, короткие деньги, необходимые для решения текущих вопросов, и "длинные деньги", которые вкладываем в инвестиционные проекты", - отметил Игорь Гордеев.

Также зампредседателя рассказал о том, что еще предстоит принять для поддержки агропромышленного комплекса и о том, какие работы пройдут в Нижегородской области.

"В настоящее время самым насущным вопросом является импортозамещение. В приоритете проекты, направленные на решение соответствующих задач. Необходимо восстановить и наладить собственное производство семян зерновых и овощных культур, цыплят. У Нижегородской области в этом плане хорошие шансы. К примеру, АО "Линдовская птицефабрика - племенной завод" принимает участие в программе "Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" и реализует соответствующий проект. Начиная с прошлого года, мы выращиваем российский кросс (породу) кур "Смена 9". В этом году мы полностью перейдем на отечественную птицу, а с 2023 года будем обеспечивать цыплятами и другие птицефабрики", - заявил Игорь Гордеев.

Напомним, что в Нижегородской области  уже был принят ряд мер по поддержке АПК. 

Так, более 200 млн рублей было выделено на поддержку инвестдеятельности АПК Нижегородской области, из которых 180 млн рублей будет направлено на выплату субсидий на создание животноводческих объектов молочного животноводства, а 80 млн рублей - на приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники. 

Также в феврале более 4,4 млрд рублей было направлено на поддержку АПК региона в 2022 году.  

Средства будут направлены, прежде всего, на поддержку собственного производства молока - 341,3 млн руб. из федерального бюджета и 484 млн руб. из регионального. 

На поддержку племенного животноводства будет направлено 70 млн руб. из федерального бюджета и 300,5 млн руб. из регионального, а также на поддержку элитного семеноводства – 68,3 млн руб. и 116 млн руб. соответственно. 

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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