сайт проекта
Нижегородцы направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, количество идей увеличивается с каждым днем. На платформе уже зарегистрировались почти 870 нижегородцев.
"Уже сейчас каждая десятая идея - именно от нашего региона. Важность проведения этого мероприятия не раз отмечал президент России Владимир Путин. У каждого из нас есть возможность повлиять на судьбу страны", - отметил Глеб Никитин.
Напомним, цель форума – создать постоянно действующую платформу, где любой гражданин России может предложить свою идею по развитию страны, найти единомышленников, получить помощь экспертов и поддержку. 100 самых сильных проектов лягут в основу новой стратегии развития страны до 2030 года.
Форум пройдет летом этого года. Сейчас идет прием заявок на крауд-платформе. Подать их можно до 22 апреля.
Идеи можно выдвигать по семи направлениям:
Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив при президенте РФ и Фонд Росконгресс. В состав Оргкомитета вошли представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также включен в состав организационного комитета.
В 2020 году на форум от Нижегородской области было направлено 737 идей. В общероссийский топ-300 вошло 6 проектов от нашего региона.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по числу заявок на форум "Сильные идеи для нового времени".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+