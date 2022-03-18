Нижегородцы направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени" Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, количество идей увеличивается с каждым днем. На платформе уже зарегистрировались почти 870 нижегородцев.

"Уже сейчас каждая десятая идея - именно от нашего региона. Важность проведения этого мероприятия не раз отмечал президент России Владимир Путин. У каждого из нас есть возможность повлиять на судьбу страны", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, цель форума – создать постоянно действующую платформу, где любой гражданин России может предложить свою идею по развитию страны, найти единомышленников, получить помощь экспертов и поддержку. 100 самых сильных проектов лягут в основу новой стратегии развития страны до 2030 года.

Форум пройдет летом этого года. Сейчас идет прием заявок на крауд-платформе. Подать их можно до 22 апреля.

Идеи можно выдвигать по семи направлениям:

Национальная социальная инициатива,

Национальная технологическая инициатива,

Национальная кадровая инициатива,

Национальная экологическая инициатива,

Развитие регионов,

Предпринимательство,

Идеи для будущего: Открытый разговор.

Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив при президенте РФ и Фонд Росконгресс. В состав Оргкомитета вошли представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также включен в состав организационного комитета.

В 2020 году на форум от Нижегородской области было направлено 737 идей. В общероссийский топ-300 вошло 6 проектов от нашего региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по числу заявок на форум "Сильные идеи для нового времени".