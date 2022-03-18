Марк Фельдман: "Общественное участие положительно скажется на состоянии парка Кулибина"

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Депутаты на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии 19 апреля обсудили планы по содержанию парка имени И.П. Кулибина.
По словам депутата Марк Фельдмана, сейчас территория парка находится в удовлетворительном состоянии.
"В свое время два раза в год, весной и осенью, силами школьников и студентов в парке Кулибина проводилась уборка. Ребятам это нравилось: вышли, поработали на свежем воздухе, с хорошим настроением. Таким образом парк приводили в абсолютный порядок.
На мой взгляд, мы можем и даже должны более интенсивно использовать те общественные возможности и ресурсы, которыми располагаем. Общественный ресурс – это крайне весомый объединяющий фактор. Не стоит об этом забывать, такой формат участия полезен во всех смыслах.
Отмечу, что парк сегодня выглядит неплохо. Отдаю должное администрации Нижегородского района – содержание парка находится на очень приличном уровне", - сказал Марк Фельдман.
Ранее сообщалось, что благоустройство парка им. Кулибина перенесено на 2023 год в связи со строительством метро.
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