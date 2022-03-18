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Общество

Марк Фельдман: "Общественное участие положительно скажется на состоянии парка Кулибина"

19 апреля 2022 19:09  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии 19 апреля обсудили планы по содержанию парка имени И.П. Кулибина.

По словам депутата Марк Фельдмана, сейчас территория парка находится в удовлетворительном состоянии.

"В свое время два раза в год, весной и осенью, силами школьников и студентов в парке Кулибина проводилась уборка. Ребятам это нравилось: вышли, поработали на свежем воздухе, с хорошим настроением. Таким образом парк приводили в абсолютный порядок.

На мой взгляд, мы можем и даже должны более интенсивно использовать те общественные возможности и ресурсы, которыми располагаем. Общественный ресурс – это крайне весомый объединяющий фактор. Не стоит об этом забывать, такой формат участия полезен во всех смыслах.

Отмечу, что парк сегодня выглядит неплохо. Отдаю должное администрации Нижегородского района – содержание парка находится на очень приличном уровне", - сказал Марк Фельдман.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка им. Кулибина перенесено на 2023 год в связи со строительством метро.

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Теги:
Гордума Парки
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