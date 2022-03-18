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Бизнес

Александр Маликов: "Узбекистан - перспективная страна для сотрудничества"

25 апреля 2022 15:24  [100] Бизнес
Александр Маликов

Александр Маликов

Фото: Сайт агрохолдинга "Шахунское молоко"

Директор по стратегическому развитию агрохолдинга "Шахунское молоко" (Нижегородская область) Александр Маликов поделился своими ожиданиями от участия в выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля 2022 года в Ташкенте (Узбекистан).

"У нас большой план развития, поэтому ищем рынки сбыта и новых партнеров. Причем наш завод – единственный в Нижнем Новгороде, который аккредитован на поставку продукции для Узбекистана. На выставке у нас запланированы переговоры с 8 компаниями, у которых есть логистические центры. В целом Узбекистан - перспективная страна для сотрудничества", - отметил Александр Маликов.

Напомним, что в мероприятиях международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" принимает участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В ходе выставки представлен промышленный и научно-технический потенциал региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, рынок Узбекистана является перспективным направлением для увеличения экспортных поставок. В экспорте в Республику Узбекистан в 2021 году участвовало 195 предприятий Нижегородской области.

"Мы видим, что такие мероприятия, как "Иннопром", помогают в установлении  партнерских связей, реализации совместных проектов. Это не просто общение, а организация взаимовыгодного сотрудничества, которое в текущих условиях приобретает особое значение", - отметил губернатор Нижегородской области на открытии стенда региона.

Предприятия, представившие свою продукцию на стенде Нижегородской области, планируют расширять свое присутствие как на территории Узбекистана, так и других стран юго-восточной Азии.

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Теги:
Международное сотрудничество
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