Александр Сериков: "Команда Юрия Шалабаева отлично справилась с поставленными задачами в год 800-летия" Общество

Александр Сериков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель правления нижегородского регионального благотворительного фонда "Земля Нижегородская", лауреат премии Нижнего Новгорода, руководитель проекта развития территории "Рождественская сторона", почётный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков прокомментировал результаты работы главы города Юрия Шалабаева за прошедший год.

По его словам, Нижний Новгород изменился в лучшую сторону со всех точек зрения.

"Город, конечно, изменился в лучшую сторону. И со строительной, и с благоустроительной точки зрения, и с гуманитарной. И еще неизвестно, что важнее. У многих появилось чувство гордости, желание узнать свой город, любовь к нему. Это очень важный фактор для развития. Команда Юрия Шалабаева, на мой взгляд, отлично справилась с поставленными задачами, но у них появилась и большая зона ответственности. Сегодня нужно использовать гарантийные обязательства, чтобы устранить все мельчайшие погрешности везде, где были потрачены бюджетные средства, деньги населения, спонсоров, благотворителей", - сказал Александр Сериков.

Также он отметил места Нижнего Новгорода, которыми можно гордиться.

"Я, к сожалению, не весь город знаю так хорошо, как его исторический центр, но в каждом районе у меня есть любимые места, и прекрасно, что парки, скверы благоустраиваются по всему Нижнему Новгороду. Что касается исторических улиц, мы можем гордиться не только Кремлем и Большой Покровской, а теперь и Рождественской, сейчас занимаемся улицей Кожевенная, проектом "Миллионка". Надеемся, что это станет подкремлевским туристическим центром", - отметил Александр Сериков.

По мнению общественного деятеля, Нижнему Новгороду повезло с городской администрацией

"Хочу отметить умение Юрия Владимировича общаться с горожанами в социальных сетях. Это сейчас не просто модно, это актуально. В каждый период времени есть свои коммуникации, новые методы выстраивания взаимоотношений руководителя города с населением. Новые технологии позволяют добиться большего. Если подводить итоги, я считаю, что городу повезло с командой, а Юрию Шалабаеву повезло в том, что он руководил этим городом в процессе подготовки к 800-летию", - резюмировал Александр Сериков.