Анна Гор: "Для многих нижегородский уик-энд стал самым желанным времяпрепровождением" Общество

Анна Гор Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина (Арсенал), куратор проекта "Культурный район" Анна Гор прокомментировала результаты работы главы города Юрия Шалабаева за прошедший год.

По ее словам, Нижний Новгород стало посещать много жителей других городов.

"Мы регулярно спрашиваем у тех, кто приходит к нам в музей, откуда они, и видим, что людей из других городов стало существенно больше. В любые выходные и праздничные дни примерно треть посетителей – это люди из других городов, и это очень хороший показатель. Для многих нижегородский уик-энд стал самым желанным времяпрепровождением – для отдыха, узнавания чего-то нового и просто прогулок. Все говорят, что у нас прелестный, уютный, комфортный город", - отметила Анна Гор.

Также она рассказала о развитие культуры и туризма в городе.

"По-новому осмысленных и устроенных мест в городе стало значительно больше. Например, улица Кожевенная сейчас— это очень обаятельное место, замечательный городской ресурс, который, видимо, будет и дальше развиваться. Сейчас у многих мест появляется цивилизованность. А культура практическая и культура высокая, которая развивает человека, идут в связке. Например, масса замечательных выставок, которые мы увидели в год 800-летия, потянула за собой новые стандарты в выставочном деле. Спектакли, которые мы увидели, определяют новые стандарты в театральном деле. Это новая планка качества.

Если горожанам хорошо, они хотят поделиться с остальными. Ведь туристы — это тоже жители нашего города, просто на два-три дня. Им должно быть интересно, удобно, уютно, понятно — и для этого развивается городская навигация", - сказала Анна Гор.

В заключение куратор проекта "Культурный район" отметила появление вектора развития у Нижнего Новгорода.

"Историческим духом города надо заниматься как одной из приоритетных задач. Это часто вступает в противоречие с интересами инвесторов, поэтому очень важно опираться не на краткосрочные эффекты, а на долгосрочные, стратегические. Мне кажется, что этот вектор у нас появился, с городской властью становится легче разговаривать о стратегиях. Юрий Шалабаев с большим пониманием и интересом относится к программе "Культурный район". Мы сейчас выходим на грантовый конкурс проектов и, думаю, лето и осень будут самым энергичным временем проекта. Вообще жизнь в районах начинает сдвигаться и меняться в лучшую сторону, и это очень заметно, когда разговариваешь с людьми", - резюмировала Анна Гор.