Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 6 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2022 15:24  [12] Финальная подготовка к запуску движения началась на развязке на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде
06 мая 2022 15:20  [28] Последние звонки пройдут в нижегородских школах 16-24 мая
06 мая 2022 15:13  [42] Более 36 тысяч квадратных метров цветников высадят в Нижнем Новгороде
06 мая 2022 14:52  [76] Часы планируется установить на Часовой башне Нижегородского кремля
06 мая 2022 14:45  [86] Ветеранам Нижегородской области в преддверии дня Победы передают подарки
06 мая 2022 14:26  [87] Глеб Никитин поручил отслеживать состояние мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне
06 мая 2022 14:01  [119] Более 12,5 тысяч бюджетных мест будет доступно в нижегородских в вузах в 2023-2024 учебном году
06 мая 2022 12:45  [116] Делегация АПЗ навестила почетных ветеранов завода в преддверии 9 мая
06 мая 2022 12:28  [160] Маршруты всех колонн "Бессмертного полка" в Нижегородской области обозначат на специальной карте
06 мая 2022 12:22  [230] Нижегородский водоканал призывает абонентов устанавливать счетчики
Общество

Более 12,5 тысяч бюджетных мест будет доступно в нижегородских в вузах в 2023-2024 учебном году

06 мая 2022 14:01  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вузам Нижегородской области выделено 12 532 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РФ.

Согласно информации, больше всего бюджетных мест получили ННГУ им. Лобачевского (3 159), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (2 007) и НГПУ им. Минина (1 355).

В целом же бюджетные места были распределены 27 вузам и научно-исследовательским институтам в Нижегородской области

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прирост бюджетных мест повзолит дополнительно обучить нужных специалистов, в частности, IT-специалистов и педагогов.

Также глава региона напомнил, что в Нижегородской области реализуется несколько образовательных проектов. Например, IT-кампус, рассчитанный на 7 тысяч студентов, и увеличение грантовой и стипендиальной поддержки.

В пятерку направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест в 2023-2024 вошли: "Образование и педагогические науки" (1860 мест), "Информатика и вычислительная техника"(1 289 мест), "Клиническая медицина" (924 места), "Экономика и управление" (812 мест), "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" (532 места).

Напомним, что заявление на поступление в вуз теперь можно подать через Госуслуги.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Бессмертный полк
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph