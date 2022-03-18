Более 12,5 тысяч бюджетных мест будет доступно в нижегородских в вузах в 2023-2024 учебном году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вузам Нижегородской области выделено 12 532 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РФ.

Согласно информации, больше всего бюджетных мест получили ННГУ им. Лобачевского (3 159), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (2 007) и НГПУ им. Минина (1 355).

В целом же бюджетные места были распределены 27 вузам и научно-исследовательским институтам в Нижегородской области

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прирост бюджетных мест повзолит дополнительно обучить нужных специалистов, в частности, IT-специалистов и педагогов.

Также глава региона напомнил, что в Нижегородской области реализуется несколько образовательных проектов. Например, IT-кампус, рассчитанный на 7 тысяч студентов, и увеличение грантовой и стипендиальной поддержки.

В пятерку направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест в 2023-2024 вошли: "Образование и педагогические науки" (1860 мест), "Информатика и вычислительная техника"(1 289 мест), "Клиническая медицина" (924 места), "Экономика и управление" (812 мест), "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" (532 места).

Напомним, что заявление на поступление в вуз теперь можно подать через Госуслуги.