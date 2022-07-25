Фура столкнулась с тепловозом в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фура столкнулась с тепловозом на ж/д переезде в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, 25 июля в 16:10 на 124 км трассы Нижний Новгород - Саратов (около села Пешелань) водитель грузовика "DAF" нарушил правила проезда железнодорожного переезда и столкнулся с тепловозом ТУ-8.

В результате ДТП повреждения получили оба транспортных средства, отметили в ГИБДД.

На водителя грузового автомобиля составили административный материл по статье 12.10 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

Ранее сообщалось, что водитель иномарки погиб при столкновении с поездом в Балахнинском районе.