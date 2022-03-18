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Водитель иномарки погиб при столкновении с поездом в Балахнинском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 17 апреля в 12:10 на 1 км подъезда к д. Галкино от автодороги Шопша – Иваново – Н.Новгород в Балахнинском районе.
47-летний водитель автомобиля Hyundai переезжал железнодорожный проезд (без шлагбаума) на красный свет. В результате произошло столкновение автомобиля с электропоездом.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины. Водитель получил множественные переломы и ушибы и был доставлен в больницу. Вечером того же дня мужчина скончался.
При этом его 38-летний пассажир также был госпитализирован.
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