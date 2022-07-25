Решение о реконструкции ипподрома в Нижнем Новгороде еще не принято Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Решение о реконструкции ипподрома в Нижнем Новгороде еще не принято. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на представителя управляющей ипподромом компании Александра Крамского.

Согласно информации, полностью от планов реконструкции ипподрома не отказались, но сроки ее реализации на данный момент неизвестны.

В настоящее время ипподром до сих пор используется для постоя лошадей.

Напомним, что ОАО "Российские ипподромы" в мае 2018 года приняло решение законсервировать Нижегородский ипподром. Одной из причин называются нарушения противопожарной безопасности, на устранение которых необходимо потратить 2,5 млн рублей. С учетом нерентабельности ипподрома компания не может позволить себе такие траты. В "Российских ипподромах" отметили, что ситуацию могли бы спасти налоговые льготы, но договоренностей об этом с нижегородскими властями достигнуть якобы не удалось.

Однако приказ о консервации был отменен уже в июне того же года.

Также ранее сообщалось о планах по строительству в районе ипподрома на проспекте Гагарина автовокзала.